Трамп снова обвинил Байдена в конфликте на Украине

«Эта война никогда бы не произошла, если бы я был президентом... Это была война Джо Байдена, а не моя», — сказал Трамп в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS News .

Ранее президент США обвинил Байдена в развале американской экономики. По словам Трампа, последние полгода страны — это худшее время для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы. Он отметил, что если бы был президентом Штатов, то ни одно из этих «ужасных» событий не допустил бы.