Трамп снова обвинил Байдена в конфликте на Украине
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Конфликт на Украине является войной экс-президента Джо Байдена. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Эта война никогда бы не произошла, если бы я был президентом... Это была война Джо Байдена, а не моя», — сказал Трамп в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS News.
Ранее президент США обвинил Байдена в развале американской экономики. По словам Трампа, последние полгода страны — это худшее время для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы. Он отметил, что если бы был президентом Штатов, то ни одно из этих «ужасных» событий не допустил бы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.