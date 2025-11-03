Трамп: один из союзников РФ скоро лишится поста президента
Дональд Трамп предрек скорый уход с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Президент США Дональд Трамп заявил, что дни венесуэльского лидера Николаса Мадуро на посту главы государства сочтены. Об этом американский президент сообщил 3 ноября 2025 года в интервью телеканалу CBS.
«Я бы так сказал, да. Да, я так думаю», — заявил Трамп телеканалу CBS, комментируя перспективы пребывания Мадуро у власти в Венесуэле.
Американский президент не стал детализировать свое заявление и не пояснил, на основании каких данных он делает такой прогноз относительно политического будущего венесуэльского лидера. Трамп ограничился кратким утвердительным ответом на вопрос журналистов.
Отдельно Трамп заявил о намерении Соединенных Штатов возобновить проведение ядерных испытаний. Также он стал отрицать информацию о возможных поставках Киеву ракет «Томагавк».
