Трамп: один из союзников РФ скоро лишится поста президента

Дональд Трамп предрек скорый уход с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп заявил, что дни венесуэльского лидера Николаса Мадуро на посту главы государства сочтены. Об этом американский президент сообщил 3 ноября 2025 года в интервью телеканалу CBS.

«Я бы так сказал, да. Да, я так думаю», — заявил Трамп телеканалу CBS, комментируя перспективы пребывания Мадуро у власти в Венесуэле.

Американский президент не стал детализировать свое заявление и не пояснил, на основании каких данных он делает такой прогноз относительно политического будущего венесуэльского лидера. Трамп ограничился кратким утвердительным ответом на вопрос журналистов.

Продолжение после рекламы