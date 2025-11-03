В ГАИ назвали неожиданное нарушение, за которое может грозить арест
За отказ снять обложку может грозить штраф до четырех тысяч рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Водитель может получить административный арест до 15 суток или штраф до четырех тысяч рублей, если откажется передать инспектору ГИБДД водительское удостоверение без обложки. Об этом свидетельствуют материалы Госавтоинспекции.
«Отказ выполнить требование автоинспектора расценивается как воспрепятствование исполнению служебных обязанностей, за что предусмотрена административная ответственность по статье 19.3 КоАП», — сказано в материале ГАИ, с которым ознакомился ТАСС. Уточняется, что водителю грозит административный штраф от двух до четырех тысяч рублей или административный арест до 15 суток, или обязательные работы до 120 часов.
В сообщении также уточняется, что сотрудник ГИБДД при наличии сомнений в подлинности водительского удостоверения вправе потребовать от автомобилиста предоставить документ для проверки, предварительно извлеченный из обложки. При этом подчеркивается, что в ситуации, когда водитель отказывается выполнить требование, решение о применении мер административной ответственности за совершенное нарушение принимается в индивидуальном порядке с учетом обстоятельств каждого конкретного случая.
