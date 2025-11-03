Трамп рассказал, зачем США проведут ядерные испытания
Трамп заявил, что США проведут ядерные испытания для проверки работоспособности
03 ноября 2025 в 06:00
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент США Дональд Трамп высказался о необходимости проведения ядерных испытаний, мотивируя это потребностью в проверке работоспособности вооружений. Одновременно с этим глава Белого дома выдвинул в адрес России обвинения в осуществлении подобных испытаний, не предоставив при этом каких-либо доказательств. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал