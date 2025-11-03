Браконьеры, бегство или семейная драма: новые шокирующие подробности поисков пропавших в тайге Усольцевых

Усольцевых могли убить и закопать браконьеры Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В деле о пропаже семьи Усольцевых в тайге Красноярского края особое внимание уделяется версии столкновения с браконьерами. Заслуженный юрист Иван Соловьев поясняет, что в отдаленных таежных районах региона нередко происходят незаконные охоты на диких животных. По его мнению, семья могла случайно оказаться свидетелями такого преступления. Профессионализм возможных браконьеров объясняет полное отсутствие следов Усольцевых в лесу.

Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина перестали выходить на связь 28 сентября. Поиски семьи ведутся уже более месяца. Поисково-спасательным группам не удалось обнаружить ни элементов одежды, ни следов костра, ни какого-либо предмета туристического снаряжения пропавших людей. Тем не менее надежда на обнаружение семьи сохраняется, поскольку поисковая операция продолжается. Новые подробности жизни Усольцевых — в материале URA.RU.

Международные связи и финансовые проблемы

Деловая репутация Сергея Усольева вызывает множество вопросов у следствия. С 1998 года он активно сотрудничал с американскими партнерами в рамках программы «Инициатива атомных городов», получая значительные гранты от Департамента энергетики США. Его компания специализировалась на организации образовательных поездок для молодежи.

Финансовая деятельность бизнесмена сопровождалась постоянными проблемами. За последние пять лет его предприятие семь раз привлекалось к административной ответственности, а общая сумма штрафов превысила два миллиона рублей. Эти обстоятельства добавляют делу новые загадки.

Семейная драма за закрытыми дверями

Личная жизнь Усольцевых оказалась далекой от идеальной картины, которую они демонстрировали в соцсетях. Подруга Ирины Мария в программе «Пусть говорят» раскрыла тяжелые подробности их отношений. Оказывается, семья неоднократно была на грани распада, супруги периодически расходились, но всегда возвращались друг к другу. За неделю до рокового похода Ирина тайно обратилась к юристу по вопросам раздела имущества. Этот факт свидетельствует о серьезных намерениях женщины изменить свою жизнь.

Тайна старшего сына

Криминалист Михаил Игнатов в интервью aif.ru высказал предположение о том, что старший сын Ирины Усольцевой может располагать информацией о местонахождении пропавших родственников. Поведение Данила Баталова вызвало вопросы у части общественности. Во время съемок телепередачи, посвященной поискам семьи, молодой человек демонстрировал несвойственное подобным обстоятельствам спокойствие.

Последующие публикации Баталова в соцсетях заставили экспертов пересмотреть свою оценку. После завершения съемок в столице молодой человек разместил видеоролик на фоне московского делового квартала, отличавшийся жизнерадостным настроением. Позднее он принял участие в праздновании Хэллоуина.

По мнению Игнатова, подобное поведение наводит на определенные размышления относительно осведомленности Баталова о судьбе матери, отчима и младшей сестры. Криминалист также отметил, что наибольшую загадку в деле Усольцевых представляет их полное исчезновение без каких-либо следов.

Финансовые операции перед исчезновением

Анализ финансовой деятельности Усольцевых выявил интересные обстоятельства. На их счетах оставалось около восьми миллионов рублей, при этом Сергей должен был вскоре отчитаться по государственному гранту. За неделю до исчезновения с его счета было снято полмиллиона рублей наличными.

Хотя официальных данных о покупке билетов за границу не обнаружено, в истории поисков браузера зафиксирована активность по аренде жилья в Таиланде. Эти факты добавляют к версии о запланированном исчезновении новые доказательства.

Загадочные обстоятельства и нестыковки

Поведение семьи перед исчезновением вызывает множество вопросов. Опытные туристы отправились в поход в полдень, хотя прекрасно понимали, что не успеют вернуться до наступления темноты. В машине остались паспорта и спички — существенные вещи для любого путешественника.

Особую тревогу вызывает судьба их собаки, которая также не вернулась. Не менее загадочным выглядит отключение телефона Ирины за два часа до похода, учитывая ее активную блогерскую деятельность. Эти детали остаются без внятного объяснения.

Версия инсценировки

Криминалист Михаил Коломоец склоняется к версии тщательно спланированного исчезновения. Многочисленные совпадения — финансовые проблемы, семейный кризис, предстоящий отчет по гранту — в совокупности с полным отсутствием следов указывают на возможность инсценировки.