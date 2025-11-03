Логотип РИА URA.RU
Трамп высказался о Путине и Си Цзиньпине

03 ноября 2025 в 05:54
Президент США Дональд Трамп высказался о президенте РФ Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине, назвав их сильными и умными политиками, с которыми недопустимо вести легкомысленную политику. По словам американского политика, данные мировые лидеры обладают значительным влиянием и интеллектом, что требует серьезного подхода во взаимоотношениях с ними. Об этом он заявил в интервью телеканала CBS.

