Трамп высказался о Путине и Си Цзиньпине
03 ноября 2025 в 05:54
Президент США Дональд Трамп высказался о президенте РФ Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине, назвав их сильными и умными политиками, с которыми недопустимо вести легкомысленную политику. По словам американского политика, данные мировые лидеры обладают значительным влиянием и интеллектом, что требует серьезного подхода во взаимоотношениях с ними. Об этом он заявил в интервью телеканала CBS.
