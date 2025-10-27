Как отдыхаем в День народного единства: календарь выходных, фестивали и народные гуляния

Россиян ждут трехдневные выходные на День народного единства в ноябре 2025 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ноябре Россия традиционно отмечает государственный праздник — День народного единства, являющийся официальным выходным днем. Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей в 2025 году предусмотрен специальный график отдыха, позволяющий рационально распределить рабочее и свободное время. Подробнее о праздниках ноября — в материале URA.RU.

График отдыха на День народного единства

В 2025 году празднование 4 ноября подарит россиянам трехдневные выходные. Благодаря переносу выходного дня с субботы 1 ноября, отдых продлится с 2 по 4 ноября включительно.

Предстоящим выходным будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября. При этом в субботу 1 ноября рабочий день будет сокращен на один час для сотрудников с пятидневной рабочей неделей.

Календарь рабочих и выходных дней Фото: URA.RU

Как празднуют 4 ноября

Празднование проходит по всей России, с особым размахом в Москве и Нижнем Новгороде, где исторически сложились традиции чествования подвига народного ополчения 1612 года. В 2025 году Москва традиционно готовится к празднованию Дня народного единства 4 ноября, хотя на текущий момент информация о планируемых мероприятиях официально не анонсирована. Обычно в этот день в столице проходит масштабный патриотический фестиваль, объединяющий производителей из разных регионов страны, которые представляют свою продукцию и национальные кулинарные специалитеты.

В прошлом году праздничная программа на основных площадках включала разнообразные активности: тематические экскурсии, посвященные историческим событиям, фестиваль «Хлебный колос — золото России», демонстрирующий аграрные достижения регионов, а также интерактивные игры и творческие мастер-классы для посетителей всех возрастов.

Бесплатная парковка в Москве 3-4 ноября

В честь Дня народного единства в Москве будет действовать бесплатная парковка 3 и 4 ноября. Как сообщил мэр Сергей Собянин в своем telegram-канале, эта льгота распространяется на все уличные парковочные зоны, включая участки с повышенными тарифами в 380, 450 и 600 рублей в час, а также зоны с динамическим ценообразованием.

При этом парковки, оборудованные шлагбаумами, будут работать в обычном режиме по стандартным тарифам. Власти призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и не оставлять транспортные средства в не предназначенных для этого местах, чтобы обеспечить безопасность и избежать создания аварийных ситуаций в праздничные дни.

4 ноября в православии

4 ноября православные верующие совершают празднование в честь Казанской иконы Божией Матери, чей чудотворный образ сыграл особую роль в истории России. По преданию, именно этому образу молились воины народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского перед решающим сражением с польскими интервентами в 1612 году. Историческая связь между освобождением Москвы и заступничеством Богородицы была официально закреплена в XVII веке: сначала князь Пожарский возвел на Красной площади Казанский собор для хранения чтимого списка иконы, а позднее царь Алексей Михайлович установил ежегодное церковное празднование.

Современные богослужебные традиции предполагают начало торжеств вечером 3 ноября, когда в храмах совершается всенощное бдение с особыми песнопениями, посвященными Богородице. Утром 4 ноября в церквях проходят литургии, которые в зависимости от прихода могут начинаться в интервале с 6 до 10 часов утра. Для многих верующих этот день становится возможностью не только почтить святыню, но и вспомнить исторический контекст — освободительную миссию народного ополчения, духовным символом которого вот уже более четырех столетий остается Казанский образ Божией Матери.

Российские праздники в ноябре

Ноябрь в России насыщен памятными и профессиональными датами, отражающими различные грани государственной и общественной жизни. Месяц открывается Днем судебного пристава 1 ноября, за которым следует важный государственный праздник — День народного единства 4 ноября. Седьмого числа отмечается памятная дата Октябрьской революции, именуемая также Днем согласия и примирения.

Середина месяца посвящена профессиональным праздникам: 10 ноября чествуют сотрудников МВД, 11-го — экономистов, а 16-го — представителей отечественного вида спорта самбо. Неделя с 19 по 22 ноября включает Дни преподавателя высшей школы, работника транспорта, налоговых специалистов и психологов, а также годовщину принятия Военной присяги.