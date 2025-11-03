В пермском аэропорту задерживают и отменяют рейсы 3 ноября

Задерживается и прибытие и отправление воздушных судов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Перми к утру 3 ноября задерживаются три прибытия самолетов и три отправления. Рейс до Анатальи отменен, указано на сайте Большого Савино.

«Отправление рейса Пермь — Москва перенесено с 5:45 на 10:50. Отправления бортов „Икар“ и Nordwind в Калининград отложено с 20:55 до 00:25. Отменен перелет в Анталью, намеченный на 11:20», — свидетельствует онлай-табло.

Утренний самолет из Сочи прибудет в Перми с почти пятичасовой задержкой в 10:40. В рамках вечерних рейсов время посадки в пермской воздушной гавани двух бортов из главного курортного города России перенесено с 19:55 на 23:25.

