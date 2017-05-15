18:23 15 мая 2017 0

Сломанный самолет на несколько часов парализовал работу аэропорта Ноябрьска Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Тюмени в Ноябрьск, приземлился в Нижневартовске. Аэропорт назначения не смог принять самолет по техническим причинам. Выяснилось, что на взлетно-посадочной полосе в Ноябрьске сломался еще один самолет ямальского авиаперевозчика и перегородил полосу.

Фото группы «Происшествия Ноябрьск»

В настоящий момент сломавшийся самолет уже покинул взлетную полосу. Работа аэропорта восстановлена. Из-за инцидента были также задержаны вылеты самолетов из Ноябрьска в Тюмень и в Москву.

В аэропорту Ноябрьска не стали уточнять причины и серьезность поломки самолета. В авиакомпании пока также не прокомментировали инцидент, они не отвечают на звонки.

Фото сломанного самолета на полосе было опубликовано в социальных сетях.