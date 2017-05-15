20:41 15 мая 2017 0

Самоотверженный пешеход заставил силовиков очистить тротуар от машин Скриншот: с видео читателя "URA.RU"

В столице Урала то ли закон начал работать одинаково для всех, то ли началась война силовиков — только так можно интерпретировать события, произошедшие 15 мая возле дома №3 по улице Хохрякова. Здесь находится Уральское следственное управление на транспорте. Широкий тротуар перед зданием поделен белой чертой на две части: узкая оставлена пешеходам, широкая издавна использовалась сотрудниками следственного управления в качестве стоянки.

Убрать машины с тротуара следователей заставил неравнодушный горожанин: он подходил с телефоном к водителям-силовикам, показывал на дорожный знак «кирпич» на въезде на тротуар и требовал прекратить нарушение. Сотрудники следственного управления на транспорте сперва игнорировали мужчину, требуя лишь, чтобы он перестал их снимать.

«Они мне объясняли, что белая линия отделяет тротуар от парковки Следственного комитета, — рассказал „URA.RU“ пешеход Григорий. — Но при наличии знака „Въезд запрещен“ там никакой парковки быть не должно. Мне стали говорить, что я провокатор и что мне делать нечего. Ну раз нечего — я решил пресечь. Одному сделал замечание — он убежал. Другой проехал под знак».

Белому джипу «Субару» самоотверженный пешеход перекрыл дорогу, встав на пути. Водитель в форме следователя предпочел не вступать в перепалку и уехал с тротуара. При этом несколько машин все-таки остались на тротуаре. Тогда активный гражданин вызвал на место сотрудников ГИБДД.

Прибывшие инспекторы ГАИ составили на следователей-транспортников протоколы. Человек, начавший разборки, снимал все это на видео. «Того, кто был на Mitsubishi L-200, наказали — выписали штраф за парковку на тротуаре, — рассказал агентству пешеход. — На „Мазде“ был самый наглый: у него даже документов не было на машину, приехал без страховки и без документов. В открытую, не стесняясь, показывает в телефоне свидетельство о регистрации ТС … и не понимает, как так: ему машину не отдают!»

Закончилось все тем, что «Мазду» без документов эвакуировали на штрафстоянку.

В Уральском следственном управлении на транспорте отказались прокомментировать произошедший инцидент. «В адрес отдела ГИБДД поступили обращения граждан о возможном нарушении правил стоянки и парковки автомобиля „Мазда“ по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 3, — прокомментировали „URA.RU“ в отделении пропаганды городской автоинспекции. — Сотрудники выехали и обнаружили факт нарушения. В связи с этим административный материал по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ „Нарушение правил остановки, стоянки транспортных средств на тротуаре“».

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 1000 руб. «Водитель не смог предъявить документ на право владения данным транспортным средством, и в соответствии со статьей 27.13 КоАП РФ было принято решение об эвакуации транспортного средства и помещении на специализированную стоянку», — сообщили агентству в ГИБДД Екатеринбурга.

По некоторой информации, пешеход, объявивший войну следователям-водителям, сам является сотрудником правоохранительных органов, чем и объясняется его смелость и уверенность при оформлении сотрудниками ГАИ протоколов в отношении работников Уральского следственного управления на транспорте.