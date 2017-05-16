УрФУ получил старинное здание под филиал. Теперь там разруха и живут бомжи. ФОТО

09:51 16 мая 2017 0

Красивое когда-то здание заброшено и разграблено Фото: соцсети

Жители Новоуральска Свердловской области возмущены состоянием первой городской школы. Здание, когда-то переданное под управление Уральскому федеральному университету, в ужасающем состоянии: разбиты окна, выбиты двери, а внутри поселились бомжи.

«Раньше тут находился филиал УрФУ. Потом его бросили. Теперь первая школа города, построенная в 1947 году, больше похожа на гетто. Везде битое стекло, брошенные парты, папки, раскурочены двери. Внутри обитают непонятные личности. Даже пожар был», — рассказала «URA.RU» местная общественница Кристина Избицкая.

По словам девушки, она несколько раз обращалась к руководству вуза с просьбой объяснить, почему со зданием так плохо обращаются, однако ответа не получила. В итоге горожанка опубликовала в соцсетях гневный пост, где потребовала от ректора УрФУ Виктора Кокшарова объяснений.

«Почему вы игнорируете письма в свой адрес от администрации нашего города по данному зданию? Вы ведь в курсе, что из бюджета города нельзя потратить ни копейки на это здание, потому как оно в федеральной, т.е в вашей собственности? Насколько я знаю, сотрудники полиции также писали Вам обращения, но все они остались без ответа. Мы не свиньи, Виктор Анатольевич, и не быдло, чтобы иметь под боком такую „достопримечательность“», — возмутилась Избицкая.

Кроме того, по словам местных жителей, из здания украдены батареи и кабели.

1/6 В здании разруха Фото: соцсети

В пресс-службе УрФУ сообщили, что здание принадлежит Минобру, но находится в оперативном управлении вуза. Официально филиал не закрыт, но занятия там не проводятся — слишком мало было студентов. После разрешения от министерства здание передадут городу.