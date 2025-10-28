Реставрация памятников в Качканаре обошлась в 1,2 миллиона рублей (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Компания ЕВРАЗ инвестировала свыше 1,2 миллиона рублей в реконструкцию памятных мемориалов на территории Качканара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия, средства направили на обновление комплекса Вечного огня в поселке Валериановск и на восстановление мемориального объекта, посвященного ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Данные инициативы призваны сохранить историческую память и поддержать жителей городов, где расположены предприятия группы. «ЕВРАЗ традиционно уделяет внимание проектам, связанным с увековечением памяти участников великих событий и героев трудовых подвигов — это приносит пользу не только городу, но и формирует связь поколений», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Реконструкция мемориала «Вечный огонь» включала установку современной газоснабжающей системы, обеспечивающей бесперебойную работу памятника, а также благоустройство прилегающей территории. Особое внимание уделялось безопасности и эстетике — новая инфраструктура соответствует современным стандартам.

Мемориал «Ликвидаторам атомных катастроф» был отреставрирован к 40-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. В ходе работ специалисты полностью заменили устаревшие гранитные плиты на новые и обновили оформление комплекса. В компании отмечают, что отреставрированный мемориал стал значимым символом благодарности ликвидаторам и местом притяжения для горожан.

Содействие в подобных проектах — часть корпоративной политики социальной ответственности предприятия. Компания ежегодно поддерживает инициативы по благоустройству, культурному развитию и патриотическому воспитанию в муниципалитетах Свердловской области. Такие проекты востребованы не только жителями Качканара, но и приезжающими гостями города.