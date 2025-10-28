Свердловский минздрав меняет подход к лечению онкобольных: скрин документа

Больных с каждой территории региона прикрепляют к определенному медучреждению Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Свердловской области введут маршрутизацию и четкие правила оказания помощи онкопациентам и людям с подозрением на рак, а врачей обяжут отчитываться о запущенных случаях. Такие нововведения указаны в приказе министерства здравоохранения региона № 1995-п от 16 октября.

«На каждого пациента с впервые в жизни установленным онкологическим заболеванием в запущенной форме — в четвертой стадии, а также в третьей стадии в визуально доступной локализации — в региональной онкологической информационной системе (РОИС) „ОНКОР“ составляется протокол запущенного случая. Отсутствие протокола рассматривается как сокрытие случая несвоевременной диагностики рака», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU).

Также введены «зеленые коридоры» — полное обследование на онкологию должно быть завершено не более чем за семь рабочих дней. Первичная специализированная помощь (онколог, гематолог) доступна почти сразу через Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) и первичный онкологический кабинет (ПОК) или поликлиники онкодиспансера. Маршрутизация пациентов станет прозрачной и стандартизированной, что снижает шанс «потеряться» между уровнями помощи. С помощью более активного внедрения телемедицины будет упрощен доступ к федеральным экспертам и центрам.

Ранее URA.RU писало, что летальность пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗНО) в Свердловской области оказалась выше, чем в среднем по России. Об этом рассказала президент ассоциации онкопациентов «Здравствуй!», член совета при президенте РФ Ирина Боровова. Если одногодичная летальность от ЗНО по KPI должна составлять 17,3%, то в Свердловской области она достигает 19,4%. При этом каждому пятому онкобольному диагноз установлен только на последней четвертой стадии.



