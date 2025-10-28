На заправках не оказалось нехватки топлива Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге и Свердловской области информационная повестка несколько дней пестрила заголовками о дефиците топлива на заправках. Корреспондент URA.RU съездил на несколько станций и проверил, есть ли бензин и сколько он стоит.

На заправках Tamic Energy, где водителей в начале октября уведомляли об ограничениях в связи с кризисной ситуацией, никаких сложностей с доступностью бензина нет. Объявления на дверях нет, а водители свободно заправляются. АИ-92 там стоит 66,29 и 63,99 рубля за литр, АИ-95 — 67,99 рубля за литр, дизельное топливо можно залить за 69,99 рубля.

На заправках «Газпромнефть» также нет ограничений. АИ-92 можно заправиться за 59,26 рубля, дизелем — за 74,34 рубля, а АИ-95 на одной из станций стоит 63,28 рубля. Сложностей с заправкой нет и в сети «Башнефть», туда автомобилисты выстроились в очередь, вероятно, из-за наиболее выгодных цен. Так, АИ-92 там стоит 59,65 рубля, а АИ-95 — 62,65 рубля. В сети «Нягань-газ» также можно заправляться без ограничений: АИ-95 на одной из станций сети стоит 69 рублей за литр, АИ-92 — 66 рублей, а дизельное топливо — 72 рубля за литр.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Минэнерго за актуализацией состояния топливного рынка в регионе. Ответ ожидается и будет опубликован, как только поступит.