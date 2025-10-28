Логотип РИА URA.RU
В департаменте госрегулирования цен и тарифов Курганской области сменился руководитель

Сергей Евко стал врио директора департамента цен и тарифов Курганской области
28 октября 2025 в 11:08
Сергей Евко вернулся в правительство Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области назначен Сергей Евко. Ранее он был заместителем министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, где руководил департаментом лесного хозяйства. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Сергей Евко принял должность врио директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. Его опыт работы включает руководство тарифными и ценовыми ведомствами на уровне УрФО, а также руководство лесным хозяйством в Свердловской области. Это позволит укрепить работу департамента», — сообщают в telegram-канале «Курганская область официально».

Елена Федянина, ранее возглавлявшая департамент, осталась в ведомстве и продолжит свою работу в сфере регулирования цен и тарифов. Она будет занимать должность заместителя директора.

