В департаменте госрегулирования цен и тарифов Курганской области сменился руководитель

Сергей Евко вернулся в правительство Курганской области

Врио директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области назначен Сергей Евко. Ранее он был заместителем министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, где руководил департаментом лесного хозяйства. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Сергей Евко принял должность врио директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. Его опыт работы включает руководство тарифными и ценовыми ведомствами на уровне УрФО, а также руководство лесным хозяйством в Свердловской области. Это позволит укрепить работу департамента», — сообщают в telegram-канале «Курганская область официально».