Екатеринбургские депутаты требуют замглавы ответить за снесенные киоски

Члены комиссии гордумы Екатеринбурга по экономическому развитию требуют ответить за ситуацию со снесенными киосками заместителя мэра Дмитрия Ноженко. Предложил исключить из повестки заседания вопросы об НТО (нестационарные торговые объекты) депутат Тимофей Жуков, комиссия его поддержала, сообщает корреспондент URA.RU.

«Заместитель главы города не является на заседания, а вопрос ключевой. Это, конечно, расстраивает. Поэтому я предлагаю приглашать Дмитрия Юрьевича Ноженко на наши заседания как докладчика. Потому что это человек, который системно нарушает, в моем понимании, профессиональную этику. Если он не будет приходить, значит, [мэра] Алексея Валерьевича Орлова будем просить приходить на наши заседания. Поэтому у меня есть предложение первый и второй вопрос из повестки исключить», — заявил Жуков. В качестве докладчика должен был выступить глава департамента потребительского рынка мэрии Максим Чаплыгин.

На начало 2025 года в Екатеринбурге насчитывалось более 1700 НТО. Сроки действия аренды истекли у 1422-х. Продлевать договоры не стали из-за неверного размещения киосков. Следствием этого стал массовый демонтаж ларьков (от шаурмичных, остановок до «Роспечати»). Только до конца августа в городе планировали убрать 300 НТО.

