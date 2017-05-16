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16 мая 2017
15:55  16 мая 2017 0

Макаревич назвал блокаду «НАШЕго Радио» на Украине очередной глупостью

Открытая лицензия 07.07.2015. Андрей Макаревич., макаревич андрей
Артист считает, что уже не найти того, кто первый начал, и взаимные глупости будут возникать вновьФото: Вадим Кондратьев/Wikipedia

«НАШЕ Радио» попало в санкционный список Украины. Президент Порошенко подписал соответствующий указ во вторник, 16 мая. Музыкант Андрей Макаревич назвал это решение «очередной глупостью».

«НАШЕ Радио»? Ну, глупость очередная. Когда идет накал, эскалация отношений, возникает череда взаимных глупостей. Тут уже глупо вспоминать, кто первый начал, хотя иногда не вредит вспоминать. Очень жалко, что такие вещи происходят», — заявил Макаревич в беседе с «Национальной службой новостей».

Санкции остановят вещание главной российской рок радиостанции и все финансовые и экономические обязательства. В украинский «список любви» попали крупнейшие отечественные СМИ: «РБК», «Первый канал» и другие.

Семен Гринберг
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