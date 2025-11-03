В результате землетрясения в Афганистане погибли четыре человека

Землетрясение на севере Афганистана унесло жизни людей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Афганистана. Кроме того, десятки человек получили ранения, а на трассе Балх — Саманган произошел обвал, заблокировавший движение. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«В результате этого происшествия есть убитые и раненые. Источник сообщил о четырех погибших и десятках раненых», — сообщает афганская газета Etilaat Roz. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 12:58 по местному времени на глубине 10 километров, в 35 километрах к юго-западу от уезда Хулм провинции Саманган. Подземные толчки ощущались в городах Айбак, Мазари-Шариф, Меймене, Тахар, Кундуз и Сари-Пуль. В результате обвала, вызванного землетрясением, оказался заблокирован участок автодороги Балх — Саманган. В настоящее время ведутся работы по расчистке трассы.