Эксперт разъяснил, как повышение прожиточного минимума отразится на соцвыплатах

С 1 января 2026 года прожиточный минимум на душу населения в России вырастет на 6,8% и составит 18 939 рублей. Это повлечет увеличение пособий семьям с детьми, доплат пенсионерам и других социальных выплат, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

«Прожиточный минимум используется для расчета минимальной заработной платы, пособий и социальных выплат», — пояснил Машаров в беседе с ТАСС. Эксперт уточнил, что следом за этим произойдет увеличение социальных выплат для граждан с низким уровнем дохода, единого пособия на детей, регулярных ежемесячных перечислений из средств материнского капитала, а также социальной надбавки к пенсионному обеспечению по возрасту.