Общество

Выплаты и пенсии

Эксперт разъяснил, как повышение прожиточного минимума отразится на соцвыплатах

Прожиточный минимум в России вырастет с 2026 года
03 ноября 2025 в 05:46
Повышение прожиточного минимума в 2026 году увеличит пособия и пенсии россиян

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 января 2026 года прожиточный минимум на душу населения в России вырастет на 6,8% и составит 18 939 рублей. Это повлечет увеличение пособий семьям с детьми, доплат пенсионерам и других социальных выплат, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

«Прожиточный минимум используется для расчета минимальной заработной платы, пособий и социальных выплат», — пояснил Машаров в беседе с ТАСС. Эксперт уточнил, что следом за этим произойдет увеличение социальных выплат для граждан с низким уровнем дохода, единого пособия на детей, регулярных ежемесячных перечислений из средств материнского капитала, а также социальной надбавки к пенсионному обеспечению по возрасту.

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в масштабах Российской Федерации увеличится на 6,8 процента и составит 18 939 рублей. Индексации подвергнутся и прочие категории прожиточного минимума. Для трудоспособного населения показатель достигнет 20 644 рублей, для несовершеннолетних граждан — 18 371 рубль, а для лиц пенсионного возраста — 16 288 рублей. В 2026 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 31,2 процента.

