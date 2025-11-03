Поставки Tomahawk, мир на Украине и войска США в Нигерии: главные заявления Трампа

Дональд Трамп сделал целую серию громких заявлений Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore

Президент США Дональд Трамп на очередной пресс-конференции объяснил журналистам, что решение о поставке Tomahawk Киеву уже принято. По его же словам, его терпение в рамках урегулирования кризиса безгранично. Также были затронуты темы замороженных активов РФ и возможной военной операции в Нигерии. Подробнее о главных заявлениях Трампа — узнаете из публикации URA.RU.

Поставки «Томагавков»

Трамп заверил, что не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. На соответствующий вопрос он коротко ответил: «Нет». На отправке вооружения не раз настаивал Киев.

Урегулирование украинского конфликта

Глава Белого дома отметил, что в вопросе темпов мирных переговоров по Украине у нет «последней капли». Его терпение не иссякает.

«Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», — сказал Трамп. Так он ответил на вопрос, что могло бы стать «последней каплей», после которой он счел бы — руководство России якобы не готово к урегулированию разногласий.

Замороженные активы РФ

Трамп подчеркнул, что не участвует в обсуждении с партнерами возможного изъятия в Европе замороженных российских активов. «Я не участвую в этих обсуждениях», — заявил президент США. Трансляцию с места события вел Белый дом.

Отправка военных в Нигерию

Глава американской администрации не стал исключать отправку военного контингента в Нигерию. В Пентагоне сейчас также прорабатывают вопрос возможных воздушных ударов по стране.