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17 мая 2017
13:46  17 мая 2017 2

Охрана Эрдогана, приехавшего с визитом в США, избила участников акции протеста. ВИДЕО

Евросоюз, евросоюз, флаг турции
У посольства Турции в США протестующих разгоняли охрана Эрдогана и полицейскиеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Вашингтоне девять человек госпитализированы с ранениями после стычки сторонников и противников политики Анкары возле резиденции посла Турции Сердара Кылыча в США. Акция протеста была приурочена к визиту президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон.

Как сообщает блогер Рустем Адагамов в Тwitter, пикетчиков избили возле резиденции посла Турции охранники Эрдогана. «Полиции пришлось защищать пикетирующих», — отметил блогер.

Между тем, как уточняет информагентство Nation News, сторонники и противники нынешних властей в Анкаре сошлись в районе Massachusetts Avenue. Кто именно спровоцировал произошедший инцидент, пока неизвестно. На некоторое время полиции пришлось перекрыть транспортное сообщение на улице. Дежурство на Massachusetts Avenue, помимо полицейских, ведут пожарные и медики.

Нина Калинина
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