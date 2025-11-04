Путин: технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут создать станции на Луне
Путин рассказал о перспективах освоения космоса
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Технологии, которые применялись при разработке ракет «Буревестник» и «Посейдон», помогут построить российские станции на Луне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Благодаря технологиям „Буревестника“ и „Посейдона“ на Луне можно будет построить станции», — сказал президент. Его слова передает телеканал «Россия 24».
Ранее президент Путин уже высказывал идею о применении ядерных технологий, разработанных для военных целей, в гражданском секторе и развитии народного хозяйства. Использование технологий крылатых ракет «Буревестник» и «Посейдон» для лунной программы соответствует этому курсу на переориентацию передовых разработок в мирные цели, включая космические исследования и строительство постоянных объектов инфраструктуры на спутнике Земли.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.