Путин обратился к создателям «Буревестника» и «Посейдона»
Путин поблагодарил коллективы разработчиков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин выразил благодарность научным и производственным коллективам, работавшим над созданием стратегических систем вооружения «Буревестник» и «Посейдон». Глава государства отметил вклад десятков тысяч специалистов в разработку этого оружия.
«Хочу поблагодарить вас и все научные, производственные трудовые коллективы, а это десятки тысяч людей, которые участвовали в создании этого мощного, эффективного, уникального оружия», — заявил Путин. Президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает.
«Буревестник» представляет собой крылатую ракету с ядерной энергетической установкой и практически неограниченной дальностью полета. «Посейдон» — беспилотный подводный аппарат, способный нести ядерный заряд. Оба вида вооружения были впервые представлены в послании Путина Федеральному собранию в 2018 году как часть программы модернизации стратегических ядерных сил России.
