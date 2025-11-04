Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Путин обратился к создателям «Буревестника» и «Посейдона»

Путин поблагодарил создателей «Буревестника» и «Посейдона»
04 ноября 2025 в 23:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин поблагодарил коллективы разработчиков

Путин поблагодарил коллективы разработчиков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин выразил благодарность научным и производственным коллективам, работавшим над созданием стратегических систем вооружения «Буревестник» и «Посейдон». Глава государства отметил вклад десятков тысяч специалистов в разработку этого оружия.

«Хочу поблагодарить вас и все научные, производственные трудовые коллективы, а это десятки тысяч людей, которые участвовали в создании этого мощного, эффективного, уникального оружия», — заявил Путин. Президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает.

«Буревестник» представляет собой крылатую ракету с ядерной энергетической установкой и практически неограниченной дальностью полета. «Посейдон» — беспилотный подводный аппарат, способный нести ядерный заряд. Оба вида вооружения были впервые представлены в послании Путина Федеральному собранию в 2018 году как часть программы модернизации стратегических ядерных сил России.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал