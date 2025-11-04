Президент Владимир Путин вручил государственные награды Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

День народного единства для президента выдался по традиции рабочим. Но… с приятной миссией. Помимо общения с молодежью на Красной площади, Владимир Путин сегодня в Кремле пожал руки тем, кто заслужил высокие госнаграды. Среди этих людей есть даже граждане недружественных государств. А вдова знаменитого писателя Александра Солженицына раскрыла собкору URA.RU секрет, почему никому не удастся уничтожить Россию.

Публичные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому — лидерам народного ополчения, которым в начале XVII века удалось объединить людей и остановить польскую интервенцию, покончив со смутой. Здесь же Путин поговорил с представителями разных конфессий и подростками участниками детских и молодежных движений. А после вместе с патриархом Кириллом прошел по выставке «Православная Русь — к Дню народного единства», которая вновь разместилась в столичном «Манеже». В этом году экспозиция посвящена Победе в Великой Отечественной войне. И именно здесь сейчас находится одна из самых главных реликвий — Знамя Победы.

Россия отметила День народного единства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тем временем в Екатерининском зале Сенатского дворца Московского Кремля уже начали собираться те, кому предстояло в один из главных праздников страны получить из рук президента государственные награды. Это представители всех конфессий, которые есть в России, общественники, работники культуры, чиновники.

Довольно редкий случай, когда среди удостоенных государственных наград России иностранные граждане. Причем трое из них — из недружественных Италии, Германии и Японии. Артистка театра «Хайюдза» Комаки Курихара получила из рук президента Медаль Пушкина как сопредседатель оргкомитета Фестиваля российской культуры в Японии. Пианист и дирижер Юстус Франц своим творчеством сближает культуры Германии и России.

Итальянец Элизео Бертолази давно понял для себя ценность Русского мира и помогает понять это другим Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Антрополог, журналист Элизео Бертолази награжден Орденом Дружбы за то, что с 2014 года рассказывает правду о войне в Донбассе, о том, почему Россия вынуждена была начать СВО. В разговоре с собкором URA.RU господин Бертолази раскрыл секрет своей любви к России. «Россия — огромная страна. Я знаю, что у вас живет очень много национальностей, народов. Это все ваша культура. Это Русский мир. Спасибо Русскому миру — в нем единство вашей страны», — поделился Бертолази.

В ожидании президента Путина Екатерининский зал замер. И вот кремлевский оркестр заиграл «Фанфары», вошел глава государства. «Этот праздник учрежден в память о подвиге нашего народа, более четырех веков назад вставшего на защиту независимости Родины. Именно его великая сплоченность, ответственность и долг перед Отечеством позволили укрепить государственные устои, отстоять священное право держаться собственных корней и нравственных опор, — обратился Путин к собравшимся. –

И сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России».

Путин вкратце рассказал, за что сидящие в зале удостоены высоких наград. Патриарх Кирилл — как глава Всемирного русского народного собора, который верен «единству на основе общих духовных ценностей».

Наталья Виртуозова, Павел Дорошенко и Алексей Жарич стали лауреатами премии за вклад в укрепление единства российской нации как авторы идеи создания международной выставки «Россия». «Она стала настоящим событием для миллионов людей, показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны», — подчеркнул Путин.

Тхай Хыонг занимается агробизнесом, и сегодня также удостоена награды от России Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Пожалуй, среди награжденных выделялся один человек — Тхай Хыонг из Вьетнама. Она — руководитель крупнейшего вьетнамского агрохолдинга. Путин назвал ее проекты в России перспективными. «Эти начинания служат обеспечению продовольственной безопасности и углублению стратегического взаимодействия наших стран», — отметил он.

Обращаясь ко всем иностранным гостям, Путин сказал, что признателен всем, «кто видит в России надежного партнера». И Россия всегда «открыта для новых взаимовыгодных контактов, развития многоплановых связей и взаимного обогащения культур».

«Ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач, перед лицом глобальных вызовов и угроз и вместе радоваться победам, достижениям и успехам», — убежден президент.

Владимир Путин вручил Почетную грамоту Талгату Таджуддинову, верховному муфтию России Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Каждый из награжденных имел возможность после получения награды высказаться. По регламенту на ответную речь организаторы церемонии выделили по одной-две минуты. Этой возможностью воспользовались не все, но те, кто подошел к пюпитру, сказали самое важное для каждого из них. Главный раввин Берл Лазар признался, что «счастлив служить Богу в России». Начальствующий епископ Российского объединенного союза христианской веры евангелистской (пятидесятников) Сергей Ряховский отметил, что для России важно сегодня не просто решать демографическую проблему, а то, чтобы она «была наполнена людьми, которые любят свою страну и служат своему народу».

Председатель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий говорил о пропасти, в которую Запад толкал Россию. «Неслучайно слова „запад“ и „западня“ однокоренные, — отметил он и сказал, что сейчас Россия переживает период „духовного импортозамещения“. –

Яркий пример того, как подобает отстаивать наши ценности, явила собой знаменитая мученица боярыня Морозова, ровно 350 лет назад отдавшая свою жизнь за духовные истории. Староверы во все времена проявляли глубокий патриотизм, защищая Родину как обитель истинной веры».

Наталья Солженицына раскрыла секрет устойчивости России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вдова писателя Александра Солженицына сегодня получила из рук президента Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В беседе с собкором URA.RU Наталья Дмитриевна сказала, что для нее, как и для всех жителей страны День народного единства — «важнейший день». Да и вообще — единство. «Без этого разуверившийся сам в себе народ не устоит. Это вопрос жизни и смерти для страны. В истории России было много разделений. В 20 веке страна пережила несколько колоссальных встрясок, и уже в 21 веке продолжает переживать огромный стресс. Это касается практически каждого из нас. Поэтому мы должны работать на согласие, на единение, потому что без этого погибнем», — сказала Солженицына.

«Выстоим в очередной „встряске“?» — уточнила я у Натальи Дмитриевны.