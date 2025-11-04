Логотип РИА URA.RU
Россия в этом году поставит на опытно-боевое дежурство «Сармат», в следующем — на боевое

04 ноября 2025 в 23:59
Путин рассказал о перспективах использования ракет «Сармат»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия в 2025 году поставит на опытно-боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», а в 2026 году — уже на полноценное боевое. Об этом заявил президент России Владимир Путин 4 ноября на церемонии награждения разработчиков стратегических систем вооружения «Буревестник» и «Посейдон».

«В текущем году Россия поставит на опытно-боевое дежурство ракетный комплекс „Сармат“. А в следующем году — уже на боевое», — процитировало слова главы государства ТАСС. Владимир Путин отметил важность создания новейших систем вооружения для обеспечения безопасности страны и сохранения стратегического паритета.

Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин выразил благодарность научным и производственным коллективам, работавшим над созданием стратегических систем вооружения «Буревестник» и «Посейдон». Глава государства отметил вклад десятков тысяч специалистов в разработку этого оружия.

