Россия в этом году поставит на опытно-боевое дежурство «Сармат», в следующем — на боевое
Путин рассказал о перспективах использования ракет «Сармат»
Россия в 2025 году поставит на опытно-боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», а в 2026 году — уже на полноценное боевое. Об этом заявил президент России Владимир Путин 4 ноября на церемонии награждения разработчиков стратегических систем вооружения «Буревестник» и «Посейдон».
«В текущем году Россия поставит на опытно-боевое дежурство ракетный комплекс „Сармат“. А в следующем году — уже на боевое», — процитировало слова главы государства ТАСС. Владимир Путин отметил важность создания новейших систем вооружения для обеспечения безопасности страны и сохранения стратегического паритета.
Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин выразил благодарность научным и производственным коллективам, работавшим над созданием стратегических систем вооружения «Буревестник» и «Посейдон». Глава государства отметил вклад десятков тысяч специалистов в разработку этого оружия.
