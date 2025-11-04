Рекордные 12 дней: как россияне будут отдыхать на новогодние праздники в 2026 году
Правительство утвердили производственный календарь выходных и праздников
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В 2026 году россиян ожидают самые продолжительные новогодние каникулы за последние годы — они продлятся целых 12 дней. О том, с каких чисел запланирован отдых, каким образом правительство осуществило перенос выходных дней и как оптимально спланировать отпуск для максимально длинного зимнего перерыва, читайте в материале URA.RU.
Полные даты новогодних каникул
Новогодние праздники в 2026 году продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Первый рабочий день после каникул — 12 января, понедельник.
Почему каникулы такие длинные
Рекордная продолжительность отдыха стала возможной благодаря переносу выходных дней:
- 3 января (суббота) перенесен на 31 декабря 2025 года (четверг)
- 4 января (воскресенье) перенесен на 9 января 2026 года (пятница)
Производственный календарь на 2026 год
- Рабочих дней: 247
- Выходных и праздничных дней: 118
- Норма рабочего времени: 1972 часа при 40-часовой неделе
Другие длинные выходные в 2026 году
- 21-23 февраля — День защитника Отечества
- 7-9 марта — Международный женский день
- 1-3 мая — Праздник Весны и Труда
- 9-11 мая — День Победы
- 12-14 июня — День России
Как выгоднее взять отпуск
Январь 2026 года — не самый выгодный месяц для отпуска, поскольку в нем всего 15 рабочих дней. Лучше взять отпуск в месяцах с максимальным количеством рабочих дней:
- Июль — 23 рабочих дня
- Апрель, сентябрь, октябрь, декабрь — по 22 рабочих дня
Варианты продления каникул:
- Взять отпуск 29-30 декабря 2025 года — отдых составит 2 недели
- Взять отпуск 12-16 января 2026 года — отдых продлится 2,5 недели
- Взять отпуск 12-31 января — непрерывный отдых в течение месяца
Особенности работы в праздничные дни
Что касается работы в праздничные дни, то привлечение сотрудников возможно только с их письменного согласия и с обязательной компенсацией — либо в виде двойной оплаты, либо предоставлением дополнительного дня отдыха. График работы банков и государственных учреждений в период каникул будет скорректирован.
Большинство из кредитных учреждений перейдут на специальный режим работы, о котором организации объявят ближе к декабрю 2025 года. Важно отметить, что 7 января — Рождество Христово — является официальным праздничным днем и входит в общий период новогодних каникул, поэтому этот день также будет нерабочим для всех россиян.
