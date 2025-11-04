Рекордные 12 дней: как россияне будут отдыхать на новогодние праздники в 2026 году

Правительство утвердили производственный календарь выходных и праздников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2026 году россиян ожидают самые продолжительные новогодние каникулы за последние годы — они продлятся целых 12 дней. О том, с каких чисел запланирован отдых, каким образом правительство осуществило перенос выходных дней и как оптимально спланировать отпуск для максимально длинного зимнего перерыва, читайте в материале URA.RU.

Полные даты новогодних каникул

Новогодние праздники в 2026 году продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Первый рабочий день после каникул — 12 января, понедельник.

Почему каникулы такие длинные

Рекордная продолжительность отдыха стала возможной благодаря переносу выходных дней:

3 января (суббота) перенесен на 31 декабря 2025 года (четверг)

(суббота) перенесен на (четверг) 4 января (воскресенье) перенесен на 9 января 2026 года (пятница)

Производственный календарь на 2026 год

Рабочих дней : 247

: 247 Выходных и праздничных дней : 118

: 118 Норма рабочего времени: 1972 часа при 40-часовой неделе

Другие длинные выходные в 2026 году

21-23 февраля — День защитника Отечества

— День защитника Отечества 7-9 марта — Международный женский день

— Международный женский день 1-3 мая — Праздник Весны и Труда

— Праздник Весны и Труда 9-11 мая — День Победы

— День Победы 12-14 июня — День России

Как выгоднее взять отпуск

Январь 2026 года — не самый выгодный месяц для отпуска, поскольку в нем всего 15 рабочих дней. Лучше взять отпуск в месяцах с максимальным количеством рабочих дней:

Июль — 23 рабочих дня

— 23 рабочих дня Апрель, сентябрь, октябрь, декабрь — по 22 рабочих дня

Варианты продления каникул:

Взять отпуск 29-30 декабря 2025 года — отдых составит 2 недели

— отдых составит 2 недели Взять отпуск 12-16 января 2026 года — отдых продлится 2,5 недели

— отдых продлится 2,5 недели Взять отпуск 12-31 января — непрерывный отдых в течение месяца

Особенности работы в праздничные дни

Что касается работы в праздничные дни, то привлечение сотрудников возможно только с их письменного согласия и с обязательной компенсацией — либо в виде двойной оплаты, либо предоставлением дополнительного дня отдыха. График работы банков и государственных учреждений в период каникул будет скорректирован.