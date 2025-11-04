Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Рекордные 12 дней: как россияне будут отдыхать на новогодние праздники в 2026 году

Россияне будут отдыхать 12 дней подряд на новогодних праздниках
04 ноября 2025 в 23:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Правительство утвердили производственный календарь выходных и праздников

Правительство утвердили производственный календарь выходных и праздников

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2026 году россиян ожидают самые продолжительные новогодние каникулы за последние годы — они продлятся целых 12 дней. О том, с каких чисел запланирован отдых, каким образом правительство осуществило перенос выходных дней и как оптимально спланировать отпуск для максимально длинного зимнего перерыва, читайте в материале URA.RU.

Полные даты новогодних каникул

Новогодние праздники в 2026 году продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Первый рабочий день после каникул — 12 января, понедельник.

Почему каникулы такие длинные

Рекордная продолжительность отдыха стала возможной благодаря переносу выходных дней:

  • 3 января (суббота) перенесен на 31 декабря 2025 года (четверг)
  • 4 января (воскресенье) перенесен на 9 января 2026 года (пятница)
Продолжение после рекламы

Производственный календарь на 2026 год

  • Рабочих дней: 247
  • Выходных и праздничных дней: 118
  • Норма рабочего времени: 1972 часа при 40-часовой неделе

Другие длинные выходные в 2026 году

  • 21-23 февраля — День защитника Отечества
  • 7-9 марта — Международный женский день
  • 1-3 мая — Праздник Весны и Труда
  • 9-11 мая — День Победы
  • 12-14 июня — День России

Как выгоднее взять отпуск

Январь 2026 года — не самый выгодный месяц для отпуска, поскольку в нем всего 15 рабочих дней. Лучше взять отпуск в месяцах с максимальным количеством рабочих дней:

  • Июль — 23 рабочих дня
  • Апрель, сентябрь, октябрь, декабрь — по 22 рабочих дня

Варианты продления каникул:

  • Взять отпуск 29-30 декабря 2025 года — отдых составит 2 недели
  • Взять отпуск 12-16 января 2026 года — отдых продлится 2,5 недели
  • Взять отпуск 12-31 января — непрерывный отдых в течение месяца

Особенности работы в праздничные дни

Что касается работы в праздничные дни, то привлечение сотрудников возможно только с их письменного согласия и с обязательной компенсацией — либо в виде двойной оплаты, либо предоставлением дополнительного дня отдыха. График работы банков и государственных учреждений в период каникул будет скорректирован.

Большинство из кредитных учреждений перейдут на специальный режим работы, о котором организации объявят ближе к декабрю 2025 года. Важно отметить, что 7 января — Рождество Христово — является официальным праздничным днем и входит в общий период новогодних каникул, поэтому этот день также будет нерабочим для всех россиян.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал