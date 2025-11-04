Угроза из-за океана: зачем США запускают ракету с ядерным потенциалом

США планируют запуск ракеты Minuteman III 5 ноября в Калифорнии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

США проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщило Глобальное ударное командование ВВС США, расположенное на базе «Ванденберг» в Калифорнии. Запуск невооруженной ракеты запланирован 5 ноября.

Испытания МБР Minuteman III проводятся регулярно для проверки надежности и боеготовности стратегических ядерных сил США. Более подробно о том, что за ракета Minuteman III — в материале URA.RU.

Что за ракета Minuteman III

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III продолжает оставаться единственной МБР шахтного базирования на вооружении США. На боевом дежурстве находится около 400 единиц этого оружия, которое входит в состав стратегических сил сдерживания. Разработка ракеты велась с 1965 по 1972 год, а на вооружение она поступила в 1970-х годах.

Продолжение после рекламы

За полвека эксплуатации ракета прошла многочисленные модернизации систем наведения, силовых установок и боеголовок. Всего было проведено более 300 тестовых запусков, не все из которых оказались успешными. В 2023 году американские военные подорвали Minuteman III во время испытательного полета над Тихим океаном из-за возникших технических неполадок. Вашингтон планирует заменить Minuteman III к середине 2030-х годов новой МБР LGM-35А Sentinel. Отмечается, что пока существует только в проектной документации.

Ракета остается непревзойденной

Трехступенчатая твердотопливная ракета Minuteman III развивает скорость свыше 24 тысяч километров в час, а ее максимальная дальность составляет 13 тысяч километров. Хотя каждая такая ракета конструктивно рассчитана на три боевых блока, в настоящее время на ней размещается только один. Во время испытаний, проведенных в 2016 году, усовершенствованная версия межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III достигла скорости в 26 чисел Маха, что эквивалентно 30 тысячам километров в час. Этот результат остается непревзойденным рекордом среди всех мировых аналогов в классе ядерного оружия.

С практической точки зрения в гипотетическом сценарии ядерного конфликта это означает, что 400 американских «Минитменов» достигнут целей на территории России примерно на 10-15 минут раньше, чем российские МБР смогут долететь до США. Такое преимущество является крайне выгодным для американского политического руководства, поскольку российские ракетные шахты постоянно находятся на прицеле стратегических ядерных сил США. Их уничтожение до того, как российские ракеты будут запущены, считается одной из первостепенных задач.

Запуск ракеты Minuteman III

Соединенные Штаты запустят межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III 5 ноября в период с 10:01 до 14:01 по московскому времени, сообщило Глобальное ударное командование ВВС США. Пуск состоится с базы Ванденберг в Калифорнии. Это первое испытание американской межконтинентальной ракеты после заявления президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний в стране.

Отмечается, что ракета будет запущена без ядерной боеголовки. Решение о возобновлении ядерных испытаний глава Белого дома принял после заявлений России о пусках межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками, отмечает Глобальное ударное командование ВВС. Испытательный пуск Minuteman III проводится в рамках программы проверки боеготовности стратегических ядерных сил США.

Продолжение после рекламы

Соединенные Штаты не проводили испытаний с 1992 года

США не проводили полномасштабных ядерных испытаний с 1992 года, соблюдая односторонний мораторий на подземные взрывы на ядерных полигонах. Об этом свидетельствует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), подписанный США в 1996 году. Однако документ так и не был ратифицирован американским конгрессом, что создает юридическую возможность для возобновления испытаний.