Путин: «Буревестник» превзошел все известные в мире ракетные системы

04 ноября 2025 в 23:41
«Буревестник» превзошел всех известные ракетные системы в мире по дальности полета

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Крылатая ракета «Буревестник» превзошла по дальности полета все известные в мире ракетные системы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«По дальности полета „Буревестник“ превзошел все известные в мире ракетные системы», — сообщил глава государства. Его слова передало агентство ТАСС.

Разработка крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой началась в начале 2000-х годов как ответ России на выход США из Договора по противоракетной обороне. Впервые о ракете объявил президент Путин в 2018 году, а 26 октября он заявил о завершении основных испытаний вооружения, во время которых ракета продержалась в воздухе 15 часов и преодолела расстояние в 14 тысяч километров.

