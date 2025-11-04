День народного единства празднуется 4 ноября Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Сделал он это в рамках церемонии вручения государственных наград. Сам праздник ежегодно отмечается 4 ноября, а статус официального выходного дня этой дате был присвоен в 2005 году. Основная цель торжества — сплотить граждан различных конфессий, культурных традиций и национальностей на основе общей ценности — единства ради Отечества.

Выбор календарной даты имеет исторически обоснован: именно в начале ноября 1612 года народное ополчение освободило Москву, что ознаменовало завершение эпохи Смутного времени. Примечательно, что в православном календаре на 4 ноября приходится празднование Дня Казанской иконы Божией Матери, почитаемой как небесная защитница воинов народного ополчения.

В настоящее время праздник воплощает идеи почтения к историческому наследию, патриотизма и уверенности в перспективах развития государства. По всей стране организуются концертные программы, общественные собрания и выставочные мероприятия, а граждане проводят этот день в кругу близких, подчеркивая центральный посыл праздника — ценность национального единства.

