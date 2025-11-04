Путин раскрыл из чьих материалов состоят «Буревестник» и «Посейдон»
Крылатая ракета «Буревестник» состоит только из российских материалов, заявил Путин
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российская крылатая ракета «Буревестник» и торпеда «Посейдон» состоят исключительно из материалов российского производства. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«В „Буревестнике“ и „Посейдоне“ используются только отечественные материалы», — заявил Путин. Его слова приводит телеканал «Россия 24».
Ранее Путин продемонстрировал новейшие образцы российского вооружения — крылатую ракету «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и подводную торпеду «Посейдон». Согласно оценкам специалистов в области обороны, данные системы вооружения способны гарантировать безопасность Российской Федерации на протяжении нескольких десятилетий за счет уникальных технических и тактических возможностей, аналогов которым не существует в других государствах.
