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17 мая 2017
16 мая 2017
15 мая 2017
17:54  17 мая 2017 0

Экс-глава ГИБДД Югры, чей сын попал пьяным в ДТП, отвечает за транспорт в «Сургутнефтегазе»

Клипарты и адресники. Сургут, сургутнефтегаз, нефтяная компания, богданов владимир, нефть
Бывший главный гаишник Югры устроился в компанию Владимира Богданова (на фото)Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
В Югре преследуют инспектора, поймавшего пьяным сына экс-главы ГИБДД
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Экс-глава ГИБДД ХМАО-Югры Сергей Алгазин после увольнения из органов нашел работу в структуру компании «Сургутнефтегаз». В его зоне ответственности — сектор перевозок технологического транспорта. Об этом в среду, 17 мая, «URA.RU» сообщил источник в органах внутренних дел.

Получить комментарии ОАО «Сургутнефтегаз» на момент подготовки материала не удалось — в пресс-службе компании в среду не ответили на звонки журналистов. На имя генерального директора Владимира Богданова направлен официальный запрос.

Сын Сергея Алгазина стал знаменитым в социальных сетях и СМИ после заявления инспектора ГИБДД из Сургута Серея Иванова. По словам полицейского, он пытался привлечь к ответственности родственника высокопоставленного силовика, который, будучи за рулем в нетрезвом виде, спровоцировал ДТП. После Алгазин-младший якобы ушел от наказания, прикрывшись положением отца.

Игорь Волосин
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