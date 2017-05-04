23:20 04 мая 2017 1

Молодой человек, как две капли воды похожий на сына экс-главы ГИБДД Югры, попал в переделку с полицией Фото: стоп-кадр записи с мобильного регистратора ГИБДД

Скандал с сыном экс-главы ГИБДД Югры, который мог находиться за рулем в нетрезвом виде, из-за чего попал в ДТП в Сургуте, вызвал конфликт внутри полиции региона. По версии инспектора, задержавшего Сергея Алгазина-младшего, начальство отказалось производить необходимое медосвидетельствование и давать ход делу. Сотрудник ДПС, задержавший нарушителя, утверждает, что добивался заслуженного наказания для нарушителя, в результате чего сам стал объектом травли коллег, и попал под уголовное дело.

История, о которой рассказывает Сергей Иванов, командир роты №1 ОБДПС ГИБДД России по Сургуту, произошла в апреле 2016 года. Проезжая по улице Маяковского, полицейский стал свидетелем ДТП, произошедшего напротив дома №16. «Сквозь открытое окно я услышал, что речь одного из участников была несвязной и слегка заторможенной. Поведение не соответствовало, на мой взгляд, обстановке, что дало мне основание предположить, что данный водитель находился за управлением данного транспортного средства в состоянии опьянения», — комментирует Иванов в разговоре с «URA.RU».

Иванов сообщил о данном факте своим подчиненным — Бережецкому, Евстифееву, Козанюку и Саляеву. Убедившись в том, что оформлением нарушителя занялись, он покинул место происшествия. Как продолжает командир роты ДПС, в результате разговора с подозрительным водителем выяснилось, что он пьян, и является сыном экс-главы ГИБДД ХМАО Сергея Алгазина. Инспектор Евстифеев, по словам собеседника, сразу же начал возмущаться и звонить Иванову.

«Ты за кого болеешь? Это пьяный в жопу сын Алгазина», — именно это, по версии Иванова, заявил ему Евстифеев.

Сергей Алгазин покинул свой пост в феврале 2013 года на фоне скандала Фото: TAdviser

Иванов продолжает: после того, как узнал из телефонного разговора с Евстифеевым, о том, что Сергей Сергеевич Алгазин является сыном бывшего начальника ГИБДД, он будучи командиром роты решил удостовериться, что бывший чин отца не поможет правонарушителю уйти от ответственности. Инспектор вернулся на место ДТП, однако героев событий там уже не было.

«После данного инцидента, я лично поговорил с каждым инспектором ДПС, для уточнения и выяснения обстоятельств дела. Все без исключения инспекторы, а именно Козанюк, Саляев, Евстифеев, пояснили мне, что действительно, я был прав — водитель автомашины был пьян, у него имелись признаки опьянения, а именно резкий запах алкоголя из полости рта. Инспектор Евстифеев в разговоре мне сказал, что водителем, находившемся в состоянии опьянения, был сын бывшего начальника УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, полковника полиции Алгазина. Инспектора Козанюк и Саляев также подтвердили данный факт, однако, административный материал на месте ДТП оформлен не был, освидетельствование на состояние опьянения не проводилось, хотя на это были все основания», — комментирует Иванов.

После этих событий, говорит югорчанин, флеш-карта с видеорегистратора в машине у Козанюка и Саляева таинственным образом исчезла, однако Иванов успел сделать копию в патрульном авто Евстифеева.

На одной из записей регистратора можно разобрать, как человек, похожий на Сергея Алгазина, говорит Евстифееву фразы: «давай не будем», и «сам все понимаешь». Затем юноша пытается покинуть машину ДПС, но его возвращают обратно. Дальше задержанный берет мобильный телефон, и, по одной из гипотез, начинает разговаривать с отцом.

На другом ролике инспектор говорит по телефону: «А знаешь, кто за рулем „Тойоты“, который синий „в говно“? Алгазин Сергей Сергеевич. Я говорю: я поехал на обед (смеется)».

По словам командира роты ДПС, на следующий день его вызвал к себе замначальника городской ГИБДД Игорь Духовников, и начал угрожать увольнением при любой удобной возможности. После разговора с начальством, Иванову в течении одного месяца пришло сразу три дисциплинарных наказания, два из которых признаны безосновательными по суду, а одно находится на стадии обжалования.

«Сразу же после тех событий прилетел строгий выговор за недостаточный контроль экипажа ДПС, после чего я его обжаловал, и суд признал его незаконным. Сразу следом прилетел выговор. Он сейчас на стадии обжалования. Сразу после было „неполное служебное соответствие“. Данное дисциплинарное наказание тоже отменено апелляционной инстанцией ХМАО-Югры», — утверждает Сергей Иванов.

По мнению собеседника агентства, та самая «любая удобная возможность», которой грозило начальство, произошла — в отношении Иванова было возбуждено уголовное дело.

Отставные полковники и их родственники портят статистику генералу Романице Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий. Согласно официальным материалам следствия, Сергей Иванов нарушил закон в ходе другого задержания, которое также происходило в Сургуте. Инспектор был среди сотрудников ГИБДД, которые устроили погоню за остановленным в районе улицы Киртбая автомобилем. Водитель отказался выходить, заблокировал двери машины и попытался уехать от полицейских. Когда преследуемая машина была настигнута, один из сотрудников ДПС нанес пассажиру задержанного авто удары ногами в область туловища, что было расценено как превышение должностных полномочий. В настоящее время расследование завершено, и в скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

Как заявляет сам Иванов, преследование вызвано его принципиальной позицией в истории с задержанием родственника высокопоставленного силовика.

Инспектор утверждает, что Сергей Алгазин-младший попался пьяным за рулем уже во второй раз, и действия молодого человека, согласно поправкам в законодательство, должны расцениваться как преступление, карающееся Уголовным кодексом.

Собеседник уверен, что руководству ГИБДД теперь просто необходимо упрятать нового «единственного честного гаишника» за решетку, ведь в противном случае начальству придется признать не только его правоту, но и наличие коррупционных связей между нынешним и действующим руководством полиции.

1/10 Как минимум цвет чехла для смартфона у задержанного юноши, и реального Сергея Алгазина совпадают… Фото: личная страница Сергея Алгазина в социальной сети «ВКонтакте»

По официальной версии УМВД по ХМАО-Югре, родственник экс-главы ГИБДД действительно стал участником аварии в Сургуте. Стороны договорились на месте, и факт ДТП был оформлен по Европротоколу. Находились ли участники аварии в состоянии алкогольного опьянения, в полиции не уточнили. «Факт ДТП с участием сына бывшего начальника ГИБДД имел место быть, был оформлен по Европротоколу. На место происшествия прибыл наряд ГИБДД. Ввиду того, что водители уже договорились и претензий к друг другу не имеют, сотрудники ГИБДД уехали. По данному ДТП проводилась еще одна проверка по линии ОСБ [отдел собственной безопасности]. Были проверены действия сотрудников, каких-либо нарушений не выявлено», — сообщила агентству начальник пресс-службы управления Ольга Абмайкина.

Сам Сергей Алгазин-младший заявил «URA.RU», что не понимает, о чем идет речь. «Не в какие ДТП я не попадал», — говорит он.

Связаться с Сергеем Алгазиным-старшим на момент подготовки материала не удалось. Его мобильный телефон был отключен. Полковник покинул пост главы УГИБДД Югры в феврале 2013 года, и о его сегодняшнем местонахождении ничего не известно.

Произошедшая история как две капли воды напоминает случай с дорожным полицейским из Нижневартовска Андреем Ласкиным, который был уволен из органов в июле 2016 года. Инспектор выложил в сеть несколько скандальных роликов с места задержания известных и влиятельных людей, которые якобы управляли авто в состоянии опьянения. Полицейский уверяет, что протоколы о задержании были уничтожены его руководством, а никто из задержанных не понес наказания.

Ласкин написал обращение в Генпрокуратуру и президенту. В результате общественной огласки и судебных тяжб, суд признал увольнение незаконным, восстановив Ласкина полицейского на службе. Российские СМИ прозвали Андрея Ласкина «единственным честным гаишником».