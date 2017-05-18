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18 мая 2017
17 мая 2017
04:53  18 мая 2017 0

Бывший глава ФБР назначен советником по расследованию связей Трампа с Россией

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Назначение Мюллера на пост спецсоветника в конгрессе США назвали «хорошим выбором»Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Бывший глава ФБР Роберт Мюллер назначен специальным советником по расследованию «вмешательства» России в президентские выборы в США. Об этом заявили в министерстве юстиции Штатов.

Как пояснил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, Мюллер является независимым от руководства минюста человеком, а именно такой специалист требуется, чтобы руководить расследованием. «Специальный советник необходим для того, чтобы американцы были уверены в результате расследования», — приводит РИА «Новости» слова Розенстайна.

Назначение Мюллера также отвечает призывам Демократической партии США, которые требовали поручить расследование независимому специалисту, отмечает «Газета.ру». Прежнее расследование связей Трампа и России показалось представителям Демпартии недостаточно убедительным. К тому же глава ФБР Джеймс Коми, который его проводил, был уволен Дональдом Трампом за «неэффективную работу».

Назначение Мюллера на пост спецсоветника в конгрессе США уже назвали «хорошим выбором», поскольку у экс-главы ФБР «безупречные характеристики».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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