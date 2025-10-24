Шеф-редактору Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения

Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов переведен под домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шеф-редактор агентства «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов переведен под домашний арест решением Хатаинского районного суда Баку. Об этом сообщает издание Minval.

«Хатаинский районный суд Баку удовлетворил ходатайство по делу шеф-редактора агентства „Sputnik Азербайджан“ Евгения Белоусова и постановил перевести его под домашний арест», — передает азербайджанское издание. Белоусов находился под стражей с июля по делу о мошенничестве и незаконном предпринимательстве.

Согласно данным суда, мера пресечения была изменена после рассмотрения ходатайства защиты. Ранее шеф-редактор Белоусов и глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых были арестованы после того, как Министерство иностранных дел Азербайджана отозвало аккредитацию агентства в феврале 2025 года, а против руководителей редакции было возбуждено дело о продолжении деятельности и финансировании без разрешения.

В июне 2025 года в Азербайджане были задержаны семь сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», включая Евгения Белоусова и Игоря Картавых, после отзыва аккредитации агентства. Оба руководителя были заключены под стражу по обвинениям в незаконном предпринимательстве и мошенничестве.

В октябре 2025 года Игоря Картавых освободили из-под ареста, после чего он вернулся в Москву. Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, этот вопрос удалось урегулировать благодаря прямому взаимодействию между президентами России и Азербайджана.