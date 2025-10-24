Путин провел совещание с членами Совбеза РФ
24 октября 2025 в 15:43
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого были рассмотрены вопросы по дальнейшему совершенствованию механизмов противодействия террористическим угрозам. Об этом сообщили в Кремле.
