Российские военные из группировки «Юг» освободили населенный пункт Дроновка (ДНР) на северском направлении, что стало серьезным шагом к окончанию спецоперации на Украине в целом. Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к бойцам РФ, участвующим в боях за освобождение пункта и поблагодарил их за успехи.

«Вами сделан серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», — обратился Белоусов к российским солдатам.

Министр обороны РФ обратил внимание на вклад личного состава 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской бригады. По его словам, освобождение Дроновки стало результатом их последовательной и самоотверженной работы.

По словам министра обороны, 7-я мотострелковая бригада с первых дней СВО демонстрирует образцовое исполнение воинского долга. Глава оборонного ведомства отметил, что личный состав сохраняет и приумножает традиции и боевое наследие воинов-фронтовиков, выполняя задачи на ключевых участках фронта.