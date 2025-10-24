Белоусов обратился к российским военным, сделавшим серьезный шаг к победе на СВО
Российские солдаты освободили Дроновку в ДНР
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские военные из группировки «Юг» освободили населенный пункт Дроновка (ДНР) на северском направлении, что стало серьезным шагом к окончанию спецоперации на Украине в целом. Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к бойцам РФ, участвующим в боях за освобождение пункта и поблагодарил их за успехи.
«Вами сделан серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», — обратился Белоусов к российским солдатам.
Министр обороны РФ обратил внимание на вклад личного состава 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской бригады. По его словам, освобождение Дроновки стало результатом их последовательной и самоотверженной работы.
По словам министра обороны, 7-я мотострелковая бригада с первых дней СВО демонстрирует образцовое исполнение воинского долга. Глава оборонного ведомства отметил, что личный состав сохраняет и приумножает традиции и боевое наследие воинов-фронтовиков, выполняя задачи на ключевых участках фронта.
Дроновка была освобождена 24 октября. Об этом сообщали в Минобороны РФ.
