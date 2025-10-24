«Не под дулом пистолета»: в Индии жестко ответили США на фоне заключения новой сделки

Индия рассчитывает только на долгосрочное сотрудничество Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Индия не будет заключать двустороннее торговое соглашение с США в спешке или под давлением. Об этом сообщил министр торговли и промышленности Пиюш Гоял на конференции Berlin Global Dialogue.

«Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке, не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета», — цитирует ТАСС министра. По его словам министра, Индия не собирается принимать решение о торговом соглашении в спешке — стране нужна долгосрочная перспектива. Гоял подчеркнул, что индийское сейчас рассматривает новые рынки, а также наблюдает рост спроса в экономике республики.