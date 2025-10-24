«Не под дулом пистолета»: в Индии жестко ответили США на фоне заключения новой сделки
Индия рассчитывает только на долгосрочное сотрудничество
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Индия не будет заключать двустороннее торговое соглашение с США в спешке или под давлением. Об этом сообщил министр торговли и промышленности Пиюш Гоял на конференции Berlin Global Dialogue.
«Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке, не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета», — цитирует ТАСС министра. По его словам министра, Индия не собирается принимать решение о торговом соглашении в спешке — стране нужна долгосрочная перспектива. Гоял подчеркнул, что индийское сейчас рассматривает новые рынки, а также наблюдает рост спроса в экономике республики.
В сентябре министр торговли Говард Латник заявил, что США могут подписать торговое соглашение с Индией, если та прекратит закупки российской нефти. Вашингтон уже ввел дополнительные 25-процентные пошлины против Индии из-за поставок российской нефти и нефтепродуктов. В результате тарифы на индийский импорт достигли 50%. В Нью-Дели назвали этот шаг несправедливым. Переговоры о торговом соглашении стартовали в феврале после визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон. Индия и США рассчитывают к 2030 году удвоить товарооборот и довести его до $500 млрд. Документ предполагалось подписать осенью, однако шестой раунд переговоров, намеченный на 25 августа, был отменен.
