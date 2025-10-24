ЦБ ожидает снижения инфляции по итогам года

Банк России рассчитывает на замедление инфляции к концу года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Годовая инфляция в России достигла 8,2% и до конца текущего года ожидается ее замедление до диапазона 6,5–7,0%. С таким мнением выступил Банк России.

«По прогнозу ЦБ с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,5–7,0% до конца года», — отмечается в релизе Центробанка. Кроме того, регулятор отмечает, что уже в 2026 году инфляция может достигнуть уровня в 4,0–5,0%.



