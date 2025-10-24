Жителю Луганска оторвало ногу при взрыве колонки с украинской песней: что произошло

Погибший при взрыве колонки в Луганске мужчина скончался в больнице Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Луганске погиб пожилой мужчина, получивший ранения в результате взрыва заминированной блютуз-колонки, из которой звучала песня украинской рок-группы «Океан Эльзы». Несмотря на усилия врачей, он не смог прийти в сознание после тяжелых травм и скончался в больнице. Подробнее о произошедшем рассказывает URA.RU.

Что произошло

Неизвестное лицо оставило улице Черноморской в Луганске блютуз-колонку, из которой до момента происшествия звучала музыка группы «Океан Эльзы». Один из прохожих, услышав музыку, с силой пнул устройство ногой, в результате чего произошло срабатывание взрывного механизма. У мужчины оторвало ногу. До прибытия сотрудников скорой медицинской помощи очевидцы оказали раненому первую доврачебную помощь.

Его супруга также получила травмы и была доставлена в больницу. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. По данным следствия, этот инцидент квалифицируется как террористический акт.

Мужчина спустя сутки погиб

Мужчину в срочном порядке госпитализировали, поместив его в реанимационное отделение. Врачи сделали все возможное, однако спустя сутки пострадавший скончался. «К сожалению, травмы оказались очень серьезными. Врачи сутки боролись за его жизнь, и сегодня в 11.20 он скончался», — сказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Солист группы «Океан Эльзы» отреагировал на произошедшее

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук прокомментировал взрыв заминированной колонки в Луганске. Музыкант назвал произошедшее трагедией и осудил действия террористов. «Трагедия в Луганске — боль и ярость. Так поступают террористы. Там живут наши люди, не враги», — прокомментировал произошедшее солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

