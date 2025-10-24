Жителю Луганска оторвало ногу при взрыве колонки с украинской песней: что произошло
Погибший при взрыве колонки в Луганске мужчина скончался в больнице
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
В Луганске погиб пожилой мужчина, получивший ранения в результате взрыва заминированной блютуз-колонки, из которой звучала песня украинской рок-группы «Океан Эльзы». Несмотря на усилия врачей, он не смог прийти в сознание после тяжелых травм и скончался в больнице. Подробнее о произошедшем рассказывает URA.RU.
Что произошло
Неизвестное лицо оставило улице Черноморской в Луганске блютуз-колонку, из которой до момента происшествия звучала музыка группы «Океан Эльзы». Один из прохожих, услышав музыку, с силой пнул устройство ногой, в результате чего произошло срабатывание взрывного механизма. У мужчины оторвало ногу. До прибытия сотрудников скорой медицинской помощи очевидцы оказали раненому первую доврачебную помощь.
Его супруга также получила травмы и была доставлена в больницу. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. По данным следствия, этот инцидент квалифицируется как террористический акт.
Мужчина спустя сутки погиб
Мужчину в срочном порядке госпитализировали, поместив его в реанимационное отделение. Врачи сделали все возможное, однако спустя сутки пострадавший скончался. «К сожалению, травмы оказались очень серьезными. Врачи сутки боролись за его жизнь, и сегодня в 11.20 он скончался», — сказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Солист группы «Океан Эльзы» отреагировал на произошедшее
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук прокомментировал взрыв заминированной колонки в Луганске. Музыкант назвал произошедшее трагедией и осудил действия террористов. «Трагедия в Луганске — боль и ярость. Так поступают террористы. Там живут наши люди, не враги», — прокомментировал произошедшее солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Зачем ВСУ разбрасывают мины
Политический деятель Олег Царев отмечает в telegram-канале, что главная цель террористических группировок по всему миру заключается в том, чтобы посеять панику, вызвать шок и ощущение угрозы среди гражданского населения. Совершаемые ими террористические акты предназначены преимущественно для деморализации и устрашения общества, а не исключительно для физического уничтожения отдельных лиц.
- Янина24 октября 2025 18:30Надо было дубину швырнуть в эту "музыку", таких последствий бы не было .