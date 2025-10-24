NYT заявил о новой экономической войне США и Россией
Минфин США разрешил некоторые операции с «Роснефтью» и «ЛУКОЙЛом» до 21 ноября
Лидер США Дональд Трамп вывел «экономическую войну» Вашингтона против Москвы на новый уровень в связи с введением санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Об этом сообщило издание The New York Times.
«Этот шаг представляет собой разительное изменение стратегии Трампа, который в целом воздерживался от наказания России и подвергал сомнению эффективность санкций», — пишет газета. Отмечается, что администрация экс-президента Джо Байдена ввела санкции в отношении около 5000 российских компаний с 2022 по 2024 год, а «Трамп до этой недели не ввел ни одной».
Бен Харрис, занимавший должность замминистра финансов по экономической политике в администрации Байдена и помогал разрабатывать стратегию санкций, как утверждает издание, сказал, что макроэкономическая ситуация сейчас сильно изменилась, учитывая, что инфляция снизилась. «Это позволило напрямую нацелиться на энергетический сектор России», — пишет издание.
Ранее стало известно, что США через OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) ввели санкции против российских нефтяных гигантов «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа», добавив их в SDN List. Для минимизации последствий для глобальных рынков и союзников выдана лицензия на сворачивание операций, действующая до 21 ноября 2025 года. Ранее аналогичные санкции против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» ввела Великобритания, также выведя из-под ограничений их международные проекты.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия постоянно отслеживает влияние как уже действующих, так и потенциально новых санкций на экономику страны и продолжает действовать, в первую очередь, в собственных интересах. В этом ключе Песков согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что влияние новых санкций можно будет оценить не ранее, чем через полгода. В 2023-м премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что РФ уверенно справляется с санкциями Запада, введенными с начала спецоперации на Украине.
