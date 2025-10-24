NYT заявил о новой экономической войне США и Россией

Минфин США разрешил некоторые операции с «Роснефтью» и «ЛУКОЙЛом» до 21 ноября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Лидер США Дональд Трамп вывел «экономическую войну» Вашингтона против Москвы на новый уровень в связи с введением санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Об этом сообщило издание The New York Times.

«Этот шаг представляет собой разительное изменение стратегии Трампа, который в целом воздерживался от наказания России и подвергал сомнению эффективность санкций», — пишет газета. Отмечается, что администрация экс-президента Джо Байдена ввела санкции в отношении около 5000 российских компаний с 2022 по 2024 год, а «Трамп до этой недели не ввел ни одной».

Бен Харрис, занимавший должность замминистра финансов по экономической политике в администрации Байдена и помогал разрабатывать стратегию санкций, как утверждает издание, сказал, что макроэкономическая ситуация сейчас сильно изменилась, учитывая, что инфляция снизилась. «Это позволило напрямую нацелиться на энергетический сектор России», — пишет издание.

Продолжение после рекламы

Ранее стало известно, что США через OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) ввели санкции против российских нефтяных гигантов «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа», добавив их в SDN List. Для минимизации последствий для глобальных рынков и союзников выдана лицензия на сворачивание операций, действующая до 21 ноября 2025 года. Ранее аналогичные санкции против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» ввела Великобритания, также выведя из-под ограничений их международные проекты.