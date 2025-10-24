В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу администрации города
24 октября 2025 в 16:50
Фото: © URA.RU
В Ростове-на-Дону задержали Алексея Логвиненко, ранее исполнявшего обязанности главы администрации. Об этом ТАСС сообщили правоохранительные органы.
