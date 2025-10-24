Названа причина, почему США побоялись наказывать Китай за российскую нефть

Меморандум должен был стать частью стратегии давления на Москву и Пекин Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент США Дональд Трамп не стал вводить вторичные санкции против КНДР за покупку российской нефти перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. При этом был подготовлен меморандум. Об этом сообщили иноСМИ со ссылкой на источники в администрации.

Как утверждает The Wall Street Journal, документ должен быть стать частью плана давления на РФ и Китай. Однако, как пишет издание, Трамп отказался от введения санкций, опасаясь ответа со стороны Китая. В пример приводятся поставки редкоземельных металлов, которые критически важны для военной и технологической промышленности США. Китайский лидер Си Цзиньпин, при этом, якобы «отбросил традиционный дипломатический сценарий Китая» и разработал новый, специально для президента США.