В мире

Названа причина, почему США побоялись наказывать Китай за российскую нефть

WSJ: Трамп не ввел санкции против Китая из-за страха получить ответ
24 октября 2025 в 17:17
Меморандум должен был стать частью стратегии давления на Москву и Пекин

Меморандум должен был стать частью стратегии давления на Москву и Пекин

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент США Дональд Трамп не стал вводить вторичные санкции против КНДР за покупку российской нефти перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. При этом был подготовлен меморандум. Об этом сообщили иноСМИ со ссылкой на источники в администрации.

Как утверждает The Wall Street Journal, документ должен быть стать частью плана давления на РФ и Китай. Однако, как пишет издание, Трамп отказался от введения санкций, опасаясь ответа со стороны Китая. В пример приводятся поставки редкоземельных металлов, которые критически важны для военной и технологической промышленности США. Китайский лидер Си Цзиньпин, при этом, якобы «отбросил традиционный дипломатический сценарий Китая» и разработал новый, специально для президента США.

Ранее СМИ со ссылкой на аналитиков сообщили, что США и Китай находятся в шаге от войны из-за отсутствия коммуникации между военными двух стран. Отношения между США и Китаем обострились не только на военном, но и на торговом направлении: Вашингтон рассматривал новые пошлины и ограничения на экспорт китайских товаров, а Пекин предлагал инвестиции в обмен на отказ от поддержки Тайваня. На этом фоне Дональд Трамп подчеркивал заинтересованность обеих стран в стабильности и уверял, что США не стремятся навредить Китаю. В октябре Трамп сообщил о планировании встречи с Си Цзиньпином.

