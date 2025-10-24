Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5% Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Банк России уже в четвертый раз подряд за 2025 год снизил ключевую ставку. На этот раз — на пол процентных пункта. В сентября она была на уровне 17%, а сейчас составляет 16,5%. Соответствующие данные передает сам Центробанк по итогам заседания по ключевой ставке 24 октября 2025 года. Еще незадолго до этого эксперты давали понять, что пик высоких процентных ставок уже пройден и ожидается тренд на снижение. Так оно и происходит.

«Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,5% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — отмечает Банк России по итогам заседания. Сообщение регулятора размещено в официальном telegram-канале. Причем еще за несколько месяцев до того, когда ставка составляла 20%, уже прогнозировалось ее снижение. Тогда эксперты давали понять, что пик высоких ставок пройден.

Сам регулятор пояснил, что шаг по снижению ставки был обусловлен стабилизацией инфляции и замедлением темпов роста потребительских цен. Согласно предоставленным данным, после исторического пика в октябре 2024 года ставка оставалась на отметке 21% более семи месяцев.

Изменения ключевой ставки за пять лет Фото: инфографика URA.RU

Однако постепенно началось снижение процентной ставки. В июне 2025 года ЦБ снизил ставку до 20% годовых, в июле — до 18%, а в сентябре — до 17%. Теперь она составляет 16,5%. Следующее заседание пройдет уже в декабре 2025 года. Причем еще в 2020 году ставка составляла на уровне 4,25%.