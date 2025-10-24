Логотип РИА URA.RU
Ограбление Лувра произошло из-за поддержки Украины

Радио Sputnik: ограбление Лувра было лишь вопросом времени
24 октября 2025 в 15:46
Отмечается, что в музее по большей части отсутствуют камеры и сигнализация

Фото: Алена Полозова © URA.RU

Ограбление Лувра во Франции стало лишь вопросом времени, поскольку на протяжении многих лет нехватка финансирования приводила к постепенному снижению уровня безопасности. Все деньги уходили на поддержку Украины. Об этом пишет радио Sputnik.

«Траты на Украину (миллиардами), содержание макроновского (президент Франции Эммануэль Макрон — прим. URA.RU) фаворита [президента Украины Владимира] Зеленского (миллионы на военные поставки) пробили брешь и в без того хилом французском бюджетике. На Лувр, точнее, на Ле Лувр, как его принято называть в тамошней медийке, денег просто не осталось», — говорится в сообщении радио Sputnik.

Балкон и окна не были оснащены охранной сигнализацией. Внешняя территория наиболее посещаемого музея мира оставалась без патрулирования. Кроме того, в зале, как и на наружных стенах здания, отсутствовали камеры видеонаблюдения. Также за последние годы было значительно уменьшено количество охранников.

Ранее стало известно, что в Лувре украли девять ювелирных изделий, которые находились в собственности императора Наполеона Бонапарта и его супруги, а также императрицы Жозефины. По предварительной информации, неизвестные проникли в галерею Аполлона — одну из наиболее известных экспозиций музея. Среди похищенного, как предполагается, имеются королевские регалии, изготовленные по заказу Наполеона специально для церемонии его коронации.

Эксперты полагают, что полиции, которая в настоящее время ведет поиски злоумышленников, вряд ли удастся вернуть похищенные ценности в музей. Существует высокая вероятность того, что украшения будут разобраны на отдельные части и впоследствии реализованы. Общий ущерб оценивается в 88 миллионов евро. Что известно о скандальном ограблении — в материале URA.RU.

