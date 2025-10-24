Отмечается, что в музее по большей части отсутствуют камеры и сигнализация Фото: Алена Полозова © URA.RU

Ограбление Лувра во Франции стало лишь вопросом времени, поскольку на протяжении многих лет нехватка финансирования приводила к постепенному снижению уровня безопасности. Все деньги уходили на поддержку Украины. Об этом пишет радио Sputnik.

«Траты на Украину (миллиардами), содержание макроновского (президент Франции Эммануэль Макрон — прим. URA.RU) фаворита [президента Украины Владимира] Зеленского (миллионы на военные поставки) пробили брешь и в без того хилом французском бюджетике. На Лувр, точнее, на Ле Лувр, как его принято называть в тамошней медийке, денег просто не осталось», — говорится в сообщении радио Sputnik.

Балкон и окна не были оснащены охранной сигнализацией. Внешняя территория наиболее посещаемого музея мира оставалась без патрулирования. Кроме того, в зале, как и на наружных стенах здания, отсутствовали камеры видеонаблюдения. Также за последние годы было значительно уменьшено количество охранников.

Продолжение после рекламы

Ранее стало известно, что в Лувре украли девять ювелирных изделий, которые находились в собственности императора Наполеона Бонапарта и его супруги, а также императрицы Жозефины. По предварительной информации, неизвестные проникли в галерею Аполлона — одну из наиболее известных экспозиций музея. Среди похищенного, как предполагается, имеются королевские регалии, изготовленные по заказу Наполеона специально для церемонии его коронации.