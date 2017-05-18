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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
10:17  18 мая 2017 0

В Вагайском районе Тюменской области введен режим ЧС. «Надо работать на опережение»

Встреча губернатора Владимира Якушева с журналистами в честь дня российской прессы. Тюмень, якушев владимир
На заседании оперативного штаба было решено ввести режим ЧС в Вагайском районе областиФото: Николай Бастриков © URA.RU
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В Вагайском районе Тюменской области введен режим ЧС. По информации источника агентства, такое решение было принято на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Владимира Якушева. В пресс-службе главы региона корреспонденту «URA.RU» подтвердили эту информацию.

Как отметили в пресс-службе, опасений по поводу выхода реки Иртыш на критичный уровень нет — по прогнозам, вода не дойдет до опасной отметки, однако решение о введении режима ЧС было принято в целях наиболее эффективного проведения противопаводковых мероприятий. «С уровнем воды в Вагайском районе все в порядке», — отметили в пресс-службе.

Два заседания оперативного штаба в режиме видеоконференцсвязи губернатор Якушев провел накануне вечером. Глава региона дал задание муниципалитету работать на опережение и при получении прогноза о приходе большой воды приступить к дополнительному укреплению дамб. Глава регионального ГУ МЧС Юрий Алехин заявил, что критическая отметка по реке Иртыш в Вагайском районе составляет 730 см, по данным на вечер 17 мая запас составлял 238 см.

«Пока есть запас по времени, расслабляться нельзя, — заявил Владимир Якушев. — Если прогнозы будут неблагоприятными, нужно принять все необходимые меры по Вагайскому району. Главная задача — сохранить и спасти все ценное имущество жителей. Все, что можно вывезти, необходимо эвакуировать. В том числе технику: лодки, снегоходы, автомобили, другие ценные вещи, а также сено и дрова».

Глава региона подчеркнул, что при поступлении неблагоприятного прогноза вагайские чиновники должны без промедления приступить к активным действиям по встрече паводка.

По данным на утро четверга, 18 мая, вода в Иртыше не прибывает уже второй день. Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в администрации Вагайского района, замеры были сделаны на посту наблюдения в селе Второсалинское Аксурского сельского поселения, которое находится в зоне риска подтопления. Утром вода находилась на отметке 482 см.

Надежда Карташова
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