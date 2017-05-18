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Главные новости Челябинской области
10:56  18 мая 2017 0

Третий по величине город Южного Урала обрел мэра

Златоуст, выборы август 2015, златоуст, жилин вячеслав
Вячеслав Жилин успешно продлил полномочияФото: Альбина Золотухина © URA.RU
новость из сюжета:
Конкурсы на глав в Челябинской области
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Главой Златоуста избран Вячеслав Жилин, сообщили «URA.RU» в городском собрании. За него проголосовал 21 депутат при трех воздержавшихся. Единственный соперник действующего градоначальника — спикер собрания депутатов Алексей Карюков, — получил два голоса «за» при 22 воздержавшихся.

Вячеслав Жилин руководил третьим по величине городом Челябинской области с 2012 года. Процесс его переизбрания был достаточно сложным. Однако после отзыва заявления главного оппонента — бывшего вице-мэра города Романа Болотова, Жилин остался фаворитом конкурса.

Продлившему полномочия мэру 47 лет. Он родился в Златоусте, окончил местный индустриальный техникум, Кемеровский технологический институт и Уральскую академию госслужбы. В 1996 году Жилин основал фирму «АЙС», работающую до сих пор. В 2005 году являлся одним из организаторов ООО «Первое маршрутное телевидение — Златоуст».

В марте 2005 года избран депутатом городского собрания, а в ноябре — его председателем. С декабря 2010 года остается секретарем Златоустовского местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Уверен, что и впредь Вы будете с полной отдачей служить на благо земляков, обеспечивая экономическую и социальную стабильность Златоуста. Муниципалитет должен встать на современный путь развития и в конечном итоге утратить статус моногорода, обеспечив благополучие и достойное качество жизни людей», — поздравил Жилина губернатор Борис Дубровский.

Владимир Васин
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