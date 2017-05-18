14:08 18 мая 2017 1

Сергей Пугин информировал депутатов областной Думы о результатах работы сельхозпредприятий в 2016 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская область нуждается в технологическом прорыве в животноводстве. Об этом зашла речь на заседании аграрного комитета Курганской областной Думы в четверг, 18 мая, в ходе обсуждения итогов деятельности сельскохозяйственных предприятий за 2016 год, передает корреспондент «URA.RU».

«Минсельхоз просил предложения, давайте такие условия поставим: по программе Росагролизинга пусть построят 10-12 добрых комплексов, там есть проекты, прошедшие экспертизу, — предложил председатель комитета Владимир Остапенко. — Нам нужен технологический прорыв. Нужно построить несколько современных, высокопроизводительных комплексов с малолюдными технологиями, иначе мы не сможем потреблять зерно, которого производим излишки», — считает депутат.

Директор департамента АПК Сергей Пугин ответил, что все инвестиционные проекты будут направлены в Минсельхоз. «Мы все наши „хотелки“ собрали, они у нас уперлись в сумму 50 млрд рублей, эти деньги мы и запросим в Министерстве сельского хозяйства. Есть простой жизненный принцип: хочешь получить собаку — проси лошадь. Поэтому мы и просим лошадь. Надеюсь, мы ее получим», — заключил Пугин.

По итогам 2016 года совокупная выручка сельхозорганизаций Курганской области составила 10,5 млрд рублей (это 105% к 2015 году). Получена прибыль от налогообложения в сумме 1,7 млрд рублей, что ниже чем в 2015 году. Средняя рентабельность предприятий составила 12%, а с учетом бюджетных субсидий — 18,6%. Рентабельность молочного производства — в среднем 4%. Из общего количества организаций 78% являются прибыльными.

В 2016 году долги предприятий составляли 7 млрд рублей, это 70% от годового объема выручки от реализации продукции. В этом году долг сократился на 400 млн рублей. Среднесписочное количество работников отчитавшихся сельхозпредприятий — 7883 человека, которые получают зарплату 15 993 рублей, что на 11% больше чем в прошлом году и в то же время не дотягивает до установленного показателя (16 100 рублей).

В 2016 году сельхозтоваропроизводителям перечислено 620 млн рублей господдержки. По данным на 16 мая, хозяйствам перечислено уже 313 млн рублей бюджетных средств — это практически 40% от годовых назначений. Деньги направлены на развитие мясного скотоводства, племенного животноводства, повышение продуктивности в молочном скотоводстве, возмещение части затрат по приобретению оборудования (задолженность 2015 года). Несвязанную поддержку получили 612 из 681 заявившихся хозяйств. По словам Сергея Пугина эту субсидию смогут получить еще 40 хозяйств, которые погасили задолженность по налогам и сборам.