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Главные новости Челябинской области
14:18  18 мая 2017 1

Мандат вместо совести. Челябинский депутат выманил миллион у вдовы фронтовика

Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, арест, подозреваемый, заключенный, задержанный, под стражей
Народный избранник не постеснялся обобрать свою же родственницуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Три года в колонии общего режима проведет депутат Василий Выдрин, выманивший у вдовы ветерана Великой Отечественной войны больше миллиона рублей. Также мошеннику предстоит выплатить 50-тысячный штраф, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.

Два года назад жительница села Выдрино по предложению депутата Ларинского сельского поселения дала ему доверенность на приобретение квартиры. Поскольку народный избранник приходился ей дальним родственником, остальная родня возражать не стала.

Выдрин потратил причитающуюся вдове субсидию на квартиру, расположенную на последнем этаже пятиэтажки в селе Уйское. 89-летняя старушка, которой здоровье не позволяло подниматься на пятый этаж и спускаться с него, отказалась от такого жилья.

Тогда Выдрин продал квартиру, а деньги потратил на собственные нужды. Этого родственники женщины терпеть уже не стали. СКР возбудил в отношении Выдрина уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, которое закончилось обвинительным приговором Уйского районного суда.

Владимир Васин
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