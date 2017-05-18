17:05 18 мая 2017 0

На газоне, который вырастит "Бамард", будут проводить чемпионат мира Фото: Анна Майорова © URA.RU

Футбольное поле на Центральном стадионе в Екатеринбурге будет стелить компания «Бамард», известная созданием газона для питерской арены «Крестовский», от которого уже отреклись футболисты из-за низкого качества, сообщили источники «URA.RU». Свердловский министр спорта Леонид Рапопорт заявил, что никаких опасений по этому поводу у него нет.

Компания «Бамард», судя по данным «Контур. Фокуса», работает на многих спортивных объектах страны, в том числе в Пермском крае и Челябинской области. Но широко известной спортивной общественности она стала после скандала со стадионом «Крестовский» в Санкт-Петербурге. По сообщениям СМИ, поле, выращенное к открытию арены, оказалось мертвым.

Из-за низкого качества газона главный тренер питерского футбольного клуба «Зенита» Мирча Луческу перенес игру с «Краснодаром» на старую арену команды «Петровский». Кстати, игра с «Краснодаром» должна была быть третьим тестовым мероприятием перед Кубком конфедерации-2017, который считается «репетицией» чемпионата мира. Плюс в Москве «Бамард» была включена в реестр недобросовестных подрядчиков.

Эти факты не помещали генподрядчику реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге, компании «Синара-Девелопмент» Дмитрия Пумпянского, заключить контракт с «Бамардом», рассказали источники «URA.RU». Теперь организация будет выращивать поле на екатеринбургской арене, которая в 2018 году будет принимать четыре матча чемпионата мира.

Куратор чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге, замглавы администрации города Сергей Тушин наотрез отказался говорить о «Бамарде», когда журналист агентства обратился к нему за комментарием во время мероприятия, посвященного Кубку Конфедераций в гимназии № 176. Но, по данным источников «URA.RU», тема его взволновала, и, когда в школу приехал свердловский министр спорта Леонид Рапопорт, они якобы уединились в кабинете, чтобы обсудить вопрос.

Сам Леонид Рапопорт сказал нашему агентству, что спокоен за состояние газона на Центральном: «Я уверен, что у нас все будет хорошо. Я знаю, что накануне самого крупного события в мире всегда будут различные нюансы, касающиеся тех или иных направлений подготовки. Мы к этому готовы. Мы спокойны».

Журналист агентства обратился за комментарием с письменными запросами в офисы «Синары» и «Бамарда», ответ на них пока не поступил.

Стадион «Крестовский» — самый известный спортивный долгострой в стране. Его строительство началось в 2007 году и растянулось на 10 лет. Вместо запланированных 6,7 млрд рублей цена арены достигла почти 50 млрд рублей.