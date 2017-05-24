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24 мая 2017
Главные новости Москвы
07:48  24 мая 2017 2

Меланья Трамп решила не подавать руку мужу. ВИДЕО

Меланья обошлась без помощи супругаФото: скрин с видео

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья решила не брать его за руку после приземления в Риме, куда прилетела чета. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как Дональд подает жене руку перед спуском по трапу самолета, однако Меланья быстро отдергивает ее, игнорируя мужа, после чего начинает поправлять свою прическу, передает RT.

В Италии у американского лидера запланирована встреча с папой римским Франциском и госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, после чего Трамп посетит собор Святого Петра и Сикстинскую капеллу.

В это время его супруга навестит детей в одной из больниц.

Лев Истомин
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